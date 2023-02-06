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Субмарина “Дмитрий Донской” вернётся в строй, но это будет уже другая подводная лодка. Сейчас она ещё строится. Действующая же подлодка выведена из боевого состава ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу общероссийского Движения поддержки флота Владимира Мальцева.

Он уточнил, что теперь субмарину ждёт утилизация в Северодвинске. Сроки пока неизвестны.

“Дмитрий Донской” относится к классу стратегических подводных лодок проекта 941. Она была спущена на воду ещё в 1980 году, а уже на следующий год вошла в состав флота. Впоследствии её модернизировали и в обновлённом виде она до недавнего времени несла службу.

Новый “Дмитрия Донской” также будет нести стратегическое вооружение. Он будет относиться к проекту “Борей-А”. Сейчас такие подводные лодки уже используются в ВМФ России.

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