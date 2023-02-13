Ученые Соединенных Штатов Америки провели исследование, в ходе которого выявили, что под тектоническими плитами Земли произошло частичное расплавление породы. Результаты, полученные в ходе исследования, выложены в научном журнале Nature Geoscience.

По мнению исследователей, именно это может быть причиной землетрясений и активности вулканов.

Специалисты указывают, что элементы расплавленной земной коры находятся повсеместно, это не локальное проявление. От поверхности земли их отделяет около 150 километров, это слой астеносферы.

Ученые считают, что причиной плавления пород являются периодические изменения давления и температуры, которые происходят в астеносфере. Также этот слой вязкий, в результате чего тектонические плиты могут смещаться.