Главное управление Министерства внутренних дел по Запорожской области сообщило, что в результате совершения террористического акта в Энергодаре, по предварительной информации, был убит один из сотрудников правоохранительных органов.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов выложил в своем Telegram-канале короткий видеоролик, на кадрах которого видно как возле подъезда многоэтажного жилого дома горит автомобиль. По словам Рогова, автомобиль загорелся в результате взрыва, а все происходящее он назвал террористическим актом.

В Telegram-канале ГУМВД по Запорожской области написали, что по предварительной информации, в автомобиле находился сотрудник полиции территориального органа внутренних дел, который погиб на месте происшествия. В настоящий момент на месте террористического акта находится следственная группа, которая занимается выяснением обстоятельств данного преступления.