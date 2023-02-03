Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главное управление Министерства внутренних дел по Запорожской области сообщило, что в результате совершения террористического акта в Энергодаре, по предварительной информации, был убит один из сотрудников правоохранительных органов.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов выложил в своем Telegram-канале короткий видеоролик, на кадрах которого видно как возле подъезда многоэтажного жилого дома горит автомобиль. По словам Рогова, автомобиль загорелся в результате взрыва, а все происходящее он назвал террористическим актом.

В Telegram-канале ГУМВД по Запорожской области написали, что по предварительной информации, в автомобиле находился сотрудник полиции территориального органа внутренних дел, который погиб на месте происшествия. В настоящий момент на месте террористического акта находится следственная группа, которая занимается выяснением обстоятельств данного преступления.

Вам может понравиться

Bloomberg: российская промышленность компенсировала негативный эффект от санкций ростом производства ВПК

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материал Bloomberg, резкий рост производства предприятий оборонного комплекса в Российской Федерации смог в значительной степени нивелировать негативный эффект от антироссийских санкций на российскую промышленность.

Корову высокопродуктивной молочной породы впервые клонировали в Китае

Газета Global Times во вторник сообщила о том, что биологам из Китая впервые удалось клонировать корову высокопродуктивной голштинской породы, способной давать в среднем 18 тонн молока ежегодно. Китайские биологи из

РИА: микоз – новая смертельная угроза для всего человечества

Как сообщает РИА Новости, ученые пришли к выводу, что новая эпидемия, которой подвергнется человечество, будет вызвана грибками. По словам специалистов, глобальное потепление приводит к тому, что опасные инфекции грибкового происхождения