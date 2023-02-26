Украинский военнослужащий Сергей Пивень, который добровольно сложил оружие в боях за Соледар, рассказал об особенностях подготовки боевиков ВСУ в Великобритании. Он отметил, что большое внимание уделяется тренировкам штурмовых действий в условиях городской застройки, передает издание “Известия”.

По словам Пивня, сразу после мобилизации его отправили в Великобританию, где с группой боевиков занимались инструкторы из Нидерландов. На других базах также были специалисты из Канады, Шотландии и Англии.

Бойцы использовали автоматы Калашникова британского образца и отрабатывали штурм в городе. Обучение осуществлялось с участием переводчика. При этом использовались западные стандарты, которые ни разу так и не пригодились в боях в зоне СВО.

Пивень отметил также, что после обучения в Великобритании он некоторое время провел в учебном центре в Житомире и только после этого был направлен на передовую. Где и сдался в плен при первой же возможности.