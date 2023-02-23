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Летчик ВВС США перед уничтожением китайского аэростата успел сделать его фотографию, сообщает американское издание The Drive. На снимке, опубликованном в Сети, виден не только сам воздушный шар, но и крыло воздушной машины и шлем самого пилота.

По мнению авторов публикации, речь идет о самолете U-2 Dragon Lady, который применялся для отслеживания перемещений китайского зонда в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

Напомним, что воздушный шар более суток кружил над территорией США. Президент Джо Байден заявил, что Китай использует аэростат для разведывательных целей. Именно по приказу главы государства истребитель F-22 сбил зонд на высоте 18 километров ракетой класса «воздух-воздух». Позже его выловили из воды и продолжают изучать.

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