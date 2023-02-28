Москва открыта к переговорам с Киевом. Однако пока со стороны украинских властей не исходит по этому поводу никаких инициатив. Вообще, положение дел на Украине не позволяет пока говорить о сроках завершения специальной военной операции. Об этом в интервью газете “Известия” заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что существующее положение дел не даёт поводов предполагать, что специальная военная операция может завершиться в ближайшее время. Пока она идёт по плану. Также Песков отметил, что Москва не исключает вероятности вести переговоры с альтернативными украинскими силами, которым сейчас не нравится курс действующего президента Зеленского. Но такие переговоры возможны не раньше, чем будут достигнуты цели СВО – добавил Песков.

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к мирным переговорам по ситуации на Украине, однако киевские власти по указке своих западных партнёров отказывается начинать диалог. Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговорного процесса вывод российских войск с украинских территорий. В Киеве не признали присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Крыма к России. В Кремле такую позицию украинских властей назвали неприемлемой.