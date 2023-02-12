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Соединенные Штаты продолжают “войну с воздушными шарами”. Очередной аэростат был сбит в воздушном пространстве Канады истребителем F-22, выпустившим ракету AIM 9X.

В Пентагоне пояснили, что неопознанный летающий объект был обнаружен вечером, 10 февраля над территорией Аляски. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) установило наблюдение за ним, подняв в небо два истребителя F-22.

Отслеживание перемещений объекта продолжилось и после того, как он вошел в воздушное пространство Канады. Позже было принято решение об уничтожении аэростата.

Напомним, что первый воздушный шар, принадлежащий Китаю, был сбит над Атлантическим океаном. После извлечения из воды его изучением занялись специалисты.

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