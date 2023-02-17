Российской ПВО отбита очередная атака на Севастополь, предпринятая Киевом. Губернатор Михаил Развозжаев рассказал, что дрон удалось сбить без негативных последствий для города.

По предположению главы Севастополя, украинские боевики целились в Балаклавскую ТЭС. Дрон был сбит силами противовоздушной обороны, так и не долетев до теплоэлектростанции. Она работает в нормальном режиме, никаких повреждений и разрушений противнику добиться не удалось.

Напомним, что в четверг утром ВСУ также пытались атаковать Севастополь. Но два дрона, летящие на город, были своевременно обнаружены и сбиты российской ПВО над Черным морем. После этого противовоздушная оборона отработала еще несколько раз, уничтожая вражеские беспилотные аппараты.