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От здания лицея информационных технологий в Енакиево после удара из украинской РСЗО HIMARS, остались только руины, сообщает портал «Русская весна». Известно, что противник выпустил по городу 4 ракеты, по предварительным данным раненых и погибших нет.

ВСУ нанесли удар в 1:45 по Московскому времени. Преподаватели лицея уже связались с родителями учеников и сообщили, что 16 февраля занятий не будет. Но учебный процесс прерывать никто не собирается, возможно, учебное заведение будет перенесено в другое здание.

Енакиево находится в глубоком тылу, поэтому обучение в школах и лицеях осуществляется в очном режиме. Но ВСУ добрались и до абсолютно мирного города, нанеся мощный удар четырьмя ракетами реактивной системы залпового огня.

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