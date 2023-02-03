Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин не без иронии прокомментировал заявление президента Украины Зеленского о том, что ВСУ не станут сдавать Бахмут. Он заявил, что сдача города частной военной структуре будет для Киева позором.

«Уважаемый Владимир Александрович… Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше», — иронично заявил Пригожин.

Он отметил, что если командование ВСУ вдруг сдаст Артемовск, то эту трусость народ Украины никогда не простит Зеленскому.

Напомним, что ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Киев платит высочайшую цену за Бахмут. Однако не собирается оставлять город позади. Бои за него будут продолжаться до конца. Примерно о том же сообщил и Зеленский.