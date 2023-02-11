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Основатель националистического полка “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России) Максим Жорин в своем телеграм канале пожаловался на плачевную ситуацию для ВСУ в Артемовске. Он заявил, что российские ВС уничтожают лучшие силы Киева.

Он признал, что войска РФ уже в городе. Они успешно штурмуют частный сектор и промышленную зону, преодолевая ожесточенное сопротивление ВСУ. Запад же совсем не торопится поставлять вооружение.

Главной проблемой “артемовской мясорубки” украинский нацист назвал уничтожение самых боеспособных частей украинской армии. По словам Жорина, западные танки и, возможно, истребители, окажут ВСУ неоценимую помощь. Но пока они доберуться до линии соприкосновения, опытные бойцы уже будут ликвидированы и использовать бронетехнику и авиацию не смогут.

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