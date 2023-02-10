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Зимняя кампания превратилась для украинских боевиков в сущий ад. Они страдают не только от погоды, но и от умелых действий российских ВС, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Офицер НМ ЛНР в отставке пояснил, что когда для российских бойцов температура воздуха составляет почти стабильные – 10 градусов, у нацистов ВСУ совсем другая “погода”. Они постоянно сталкиваются с “Солнцепеком”, выжигающим их позиции, “Ураганами” и “осадками” в виде “Града”.

Спрятавшись в окопах, боевики совсем не избавляются от проблем. Из-за холодной погоды у многих из них наблюдаются обморожения конечностей, пневмония, гангрена, которые приводят к росту санитарных потерь. При этом украинские военные не могут позволить себе даже разжечь костер, чтобы не выдавать позиций.

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