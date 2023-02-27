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Рядом с населенными пунктами Григоровка и Богдановка в 15 километрах от Артемовска украинские боевики попали под интенсивный артиллерийский обстрел. При этом удары по ним наносились орудиями особой мощности, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что рядом с вышеупомянутыми населенными пунктами базировались подразделения ВСУ, которые успели выйти невредимыми из Ягодного и Берховки, уже освобожденных российскими войсками. Именно по ним был нанесен мощный удар.

Для него, по мнению экспертов, применялись САУ «Пион» калибра 203 миллиметра, а также 240-миллиметровые самоходные минометы «Тюльпан». Эти установки предназначены для ударов по высокопрочным укреплениям и бронированной технике противника.

Напомним, что «Группа Вагнер», ранее освободившая Берховку и Ягодное, 27 февраля установила контроль над микрорайоном «Ступки» на севере Артемовска.

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