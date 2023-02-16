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Под Херсоном диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась высадиться на левый берег Днепра с катера, но была уничтожена вместе с плавсредством. В Сети появилось видео, подтверждающее успешное поражение цели.

Катер был замечен разведчиками и беспилотным аппаратом, оператор которого передал координаты цели артиллерийскому расчету. На кадрах видно, как бойцы ВС РФ наводят орудие для удара и совершают выстрел. В результате недалеко от берега раздается мощный взрыв, уничтоживший вражескую ДРГ.

Напомним, что после отхода из Херсона российские ВС заняли позиции на левом берегу Днепра. Боевики периодически предпринимают попытки высадить десант, но делают это скорее в пропагандистских целях, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи. Даже если им удается форсировать Днепр, они выходят на берег, быстро фотографируются и уплывают, чтобы не попасться на глаза российским подразделениям.

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