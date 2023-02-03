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В ближайшие шесть месяцев у Запада начнутся серьезные проблемы с боеприпасами. У некоторых стран запасы на складах уже истощены, но еще полгода НАТО сможет поставлять Киеву артиллерийские снаряды и ракеты. После этого отправлять будет уже нечего, пишет польское издание Onet.

Журналист Марцин Вырвал, публикацию которого представляет РИА Новости, напомнил, что Соединенные Штаты упоминали о необходимости увеличить выпуск ракет. Но сделать это сейчас они не в состоянии, имеющиеся производственные мощности не справятся с повышенными объемами. Поэтому ожидать реального наращивания можно только в ближайшие полтора-два года.

Через полгода на Украине снарядный голод достигнет критического значения и тогда у нее не останется другого выхода, как капитулировать, считает польский обозреватель.

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