Украина ввела санкции против российских детских омбудсменов. Их обвинили в том, что они выкрали украинских детей. Ксения Мишонова, уполномоченный по детским правам в Подмосковье, написала в своем канале Телеграм, что эти обвинения являются клеветой.

Она отметила, что все заявления Киева – ложь, и, вероятно, дети являются последним аргументом киевского режима.

Со слов Мишоновой, теперь у нее нет возможности попасть на территории Украины, также санкции подразумевают и полную блокировку активов омбудсменов.

Ксения Мишонова отметила, что на Украине похоронены ее бабушка и дедушка, все каникулы в детстве она проводила у них. Ее родственники русские, но давно уехали на заработки на Украину из Тулы и остались там.