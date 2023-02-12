Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

“Тактика Герасимова” обеспечивает российским войскам уверенное продвижение вперед. Также она позволяет сломить сопротивление противника, не давая ему ни малейшей возможности для контратаки, рассказал обозреватель портала “Свободная пресса” Константин Ольшанский со ссылкой на мнение польских военных экспертов.

Источники назвали нынешние действия ВС РФ на наиболее сложных участках линии соприкосновения “катковым методом”. Он подразумевает активное использование артиллерии и танков, а также штурмовых подразделений. ВСУ не в состоянии дать ответ на такую тактику, так как у них просто не остается возможностей для сопротивления.

Кроме того, российское командование тщательно готовит каждую наступательную операцию, тайно накапливая личный состав и бронетехнику на выбранном направлении. Это дает возможность заставать противника врасплох и быстро продвигаться вперед.

Вам может понравиться

Серия ударов ВС РФ уничтожила энергетические объекты в Кривом Роге и Никополе

Российские ВС в ночь на 11 февраля нанесли два удара по энергетическим объектам Днепропетровской области. Об этом сообщил назначенный Киевом губернатор региона Сергей Лысак. Одна из атак пришлась на Никополь,

Вице‑спикер Госдумы Кара‑оол рассказал о состоянии жаловавшихся на издевательства в ДНР тувинцев

Ни один мобилизованный из Тувы из заявивших о неуставных взаимоотношениях, не получил серьезных увечий, однако некоторым бойцам все же потребовалась медицинская помощь, сообщил депутат Госдумы Шолбан Кара-оол. Он не стал

МК: «Рыбарь» объяснил важность подрыва моста в Затоке под Одессой подводным БПЛА ВС РФ

Военный эксперт Михаил Звинчук в своем телеграм-канале “Рыбарь” прокомментировал нанесенный 10 февраля удар по мосту через Днестровско-Цареградское гирло в Затоке Одесской области. Он пояснил, что это сооружение чрезвычайно важно для