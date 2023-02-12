“Тактика Герасимова” обеспечивает российским войскам уверенное продвижение вперед. Также она позволяет сломить сопротивление противника, не давая ему ни малейшей возможности для контратаки, рассказал обозреватель портала “Свободная пресса” Константин Ольшанский со ссылкой на мнение польских военных экспертов.

Источники назвали нынешние действия ВС РФ на наиболее сложных участках линии соприкосновения “катковым методом”. Он подразумевает активное использование артиллерии и танков, а также штурмовых подразделений. ВСУ не в состоянии дать ответ на такую тактику, так как у них просто не остается возможностей для сопротивления.

Кроме того, российское командование тщательно готовит каждую наступательную операцию, тайно накапливая личный состав и бронетехнику на выбранном направлении. Это дает возможность заставать противника врасплох и быстро продвигаться вперед.