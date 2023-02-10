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Российские ВС в настоящий момент намереваются заблокировать трассу Часов Яр-Артемовск, по которой осуществляется снабжение ВСУ. Сразу после этого Бахмут окажется в полном окружении, пишет обозреватель издания “Свободная пресса” Константин Ольшанский.

Он напоминает, что другие дороги уже перекрыты, ВС РФ активно наносят удары по позициям противника в Покровском и Краматорском районах, а также блокирует оперативные тылы в Славянске и Краматорске, откуда Киев мог перебросить в Артемовск подкрепление.

Также перерезана и трасса Константиновка-Бахмут, что ставит ВСУ в весьма сложное положение. Российские же войска после взятия Артемовска в кольцом смогут заняться еще одним городом – Северском, контроль над которым является стратегически важным для дальнейшего наступления.

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