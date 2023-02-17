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Российские бойцы доставили на передовую горюче-смазочные материалы. Для этой цели они использовали специальные цистерны, которые обработаны раствором, обеспечивающим защиту от осколков и пуль, рассказал военный корреспондент издания «Известия» Кирилл Ольков.

Один из военнослужащих рассказал, что в ходе транспортировки топлива в условиях боевых действий топливо может смешиваться. Чтобы не допустить этого, постоянно замеряется цетановое число, температура и плотность ГСМ. Хранят их под маскировочной сетью, чтобы исключить обнаружение противником.

Доставка горючего осуществляется в режиме полной секретности. Бойцы, которые занимаются этим процессом, получают информацию о том, где нужно забирать ГСМ и как добраться к складу, уже перед выездом колонны. Это исключает утечку данных.

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