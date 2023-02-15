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Существенное сокращение сроков обучения боевиков ВСУ использованию западных танков “Леопард 2” и “Абрамс” приведет к серьезным потерям украинской армии. Танкисты просто не успеют приобрести необходимых для участия в боевых действиях навыков, уверен бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер.

Он пояснил, что на освоение натовской бронетехники военнослужащим США и Германии выделяется несколько месяцев. Украинцев же стремятся обучить за пару недель и отправить на фронт. Это приведет к тому, что боевики не сумеют долго выживать в танках “Леопард” и “Абрамс”.

В реальной боевой обстановке они моментально забудут теорию, которую им преподают инструкторы, а недостаток практики не позволит задействовать мышечную память и интуицию.

Напомним, Германия сейчас готова отправить в Киев не более 30 танков “Леопард 2A6”. Их недостаток она готова компенсировать более старыми моделями, существенно проигрывающими по характеристикам.

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