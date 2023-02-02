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Обучение в Великобритании никак не помогает украинским военным противостоять ВС РФ. Так, пленный военнослужащий ВСУ Артем Коваленко рассказал РИА Новости, что его группа, которая вся только приехала из Британии, сложила оружие уже через 20 минут своего первого боевого столкновения.

По словам бойца, сперва он попал в учебный центр в Житомире, где провел не больше недели. Затем его и других бойцов направили в Великобританию. Курс обучения длился 21 день.

После этого группа вернулась на Украину, прошла занятия по боевому слаживанию и была отправлена в Святогорск. 1 декабря в первом же бою она не сумела выполнить задачу по удержанию оборонительных позиций. Российские ВС окружили противника и спустя 20 минут вынудили его сдаться.

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