Несколько общественных организаций Абхазии выступили против вступления в состав России и отметили, что республику вполне устраивает существующий статус.

В совместном заявлении организаций, которое цитирует РИА Новости, говорится, что Абхазию полностью устраивают отношения со странами, признавшими ее независимость. Первом делом, это Россия, поэтому нет никакого смысла что-то изменять.

Слухи о вхождении республики в состав РФ, а также заявления политиков об этом авторы заявления назвали безответственными. Они лишь приносят вред отношениям между Абхазией и РФ.