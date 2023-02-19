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Несколько общественных организаций Абхазии выступили против вступления в состав России и отметили, что республику вполне устраивает существующий статус.

В совместном заявлении организаций, которое цитирует РИА Новости, говорится, что Абхазию полностью устраивают отношения со странами, признавшими ее независимость. Первом делом, это Россия, поэтому нет никакого смысла что-то изменять.

Слухи о вхождении республики в состав РФ, а также заявления политиков об этом авторы заявления назвали безответственными. Они лишь приносят вред отношениям между Абхазией и РФ.

«Вопрос вступления в состав России часто поднимается, но большинство населения Абхазии против этого. На повестке дня этот вопрос не стоит», – сообщил ранее бывший кандидат в президенты страны Астамур Тарба.

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