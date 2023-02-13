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Критическая для украинской армии ситуация сложилась в городе Артёмовске (Бахмуте). Вероятно, скоро оттуда начнут выводить войска ВСУ. Об этом пишет издание New York Times (NYT) – передаёт РИА “Новости”.

Американское издание сообщает, что ранее один из командиров ВСУ заявлял, что с начала этой недели город закрыли для въезда гражданских лиц со стороны территории, подконтрольной киевским властям. Попасть в населённый пункт с 13 февраля можно только по спецпропускам. Издание отмечает: вероятно, это свидетельствует о том, что украинские военные не могут обеспечить безопасность многих районов, даже тех, которые недавно считались относительно спокойными. Следующий шаг после закрытия въезда – вывод из города войск.

Артёмовск находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Последние месяцы там идут ожесточённые бои. Освобождение города лишит ВСУ одного из ключевых узлов, через который идёт снабжение всей группировки украинских войск в Донбассе.

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