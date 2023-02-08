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Все больше западных экспертов и представителей СМИ обращают внимание на огромные потери украинской армии в Артемовске и задаются вопросом, насколько оправданы действия командования ВСУ. Так, издание The New York Times рассказало об одном из госпиталей на территории Донбасса, оккупированной Киевом, который переполнен из-за постоянно прибывающих машин “Скорой помощи”.

Журналисты сообщили, что раненых размещают не только в палатах, в которых давно нет мест, но и в коридорах, в технических помещениях. Военный хирург Мирослав Дубенко рассказывает, что обычно врачи знают, что их смена рано или поздно закончится, какой бы страшной и сложной она ни была. В этом госпитале смены не заканчиваются никогда.

Один из бойцов сообщил американским журналистам, что российские войска имеют превосходство в численности и подготовке бойцов, поэтому подразделения ВСУ измотаны и истощены. Они уже не в силах оказывать сопротивление, поэтому потери постоянно растут. Морг в госпитале забит телами боевиков и постоянно пополняется

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