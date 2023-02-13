Киев созрел для сдачи Артемовска российским войскам. Прелюдией к ней стало закрытие города для въезда мирного населения с 13 февраля 2023 года, пишет The New York Times.

Командир боевиков ВСУ “Мадьяр” заявил, что город перекрывается, так как на его территорию под видом гражданских могут проникать российские диверсанты. Однако это лишь штатная отговорка, считают авторы публикации. Они уверен, что Киев осознал бесполезность сопротивления и намерен сдать Артемовск.

У него не остается другого выхода. Российские ВС и частная военная компания “Вагнер” значительно активизировали наступающие действия и окружили город с трех сторон. Также они перекрывают все дороги, по которым осуществляется снабжение гарнизона в Бахмуте. Поэтому ВСУ придется оставить стретегически важный населенный пункт и сейчас они ведут подготовку к его сдаче.