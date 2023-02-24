Как сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ), российские ученые завершили работы по созданию прототипа дорожного полотна с добавлением пластиковых частиц для противостояния негативному воздействию отрицательной температуры.

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического института занимаются разработкой технологии по модификации существующей асфальтобетонной смеси с добавлением пластикового материала высокого давления, полученного из твердых бытовых отходов.

Новый композитный материал хорошо противостоит воздействию экстремально низких температур и нагрузке от движения тяжелого транспорта. При этом новое дорожное покрытие хорошо зарекомендовало себя при эксплуатации в зимнее время, так как на нем не образуются дефекты при перепадах температуры.

По примерным расчетам российских ученых, стоимость одной тонны нового материала с уникальными характеристиками по долговечности и устойчивости к образованию трещин составит примерно 4,5-6 тысяч рублей. В 2023 году учеными планируется строительство малого инновационного предприятия и оформление патента на свое изобретение.