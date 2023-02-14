Военные суда Северного флота России стали выходить на боевое дежурство с тактическим ядерным оружием. Этого не происходило последние 30 лет. Об этом говорится в докладе Норвежской разведывательной группы – сообщает “Газета.ру”.

Как отмечается в документе норвежской разведки, последний раз российские корабли с ядерным оружием на борту покидал порты ещё при Советском Союзе. После его распада о подобных рейдах не было информации. Сейчас же для России возросла “важность ядерного вооружения”, – говорится в докладе. Там же указывается, что это произошло после начала специальной военной операции и ухудшения отношений России со странами Запада.

В докладе Норвежской разведывательной группы также указывается, что для стран НАТО выход российских кораблей с ядерным оружием потенциально представляет “особенно серьёзную угрозу”.