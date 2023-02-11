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В ночь на 11 февраля по городам Украины была нанесена еще одна серия ударов. Для нее использовались дроны-камикадзе М205 “Герань-2”, а также, по утверждению украинской стороны, авиационные модификации противокорабельных ракет “Оникс”.

Мощные взрывы прогремели на объектах критической и военной инфраструктуры в Одессе и области, а также в Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге и Киеве. Местные власти умалчивают о целях атак, но позже эта информация все же появится в Сети.

По словам военного эксперта Александра Неукропного, боевики ВСУ неоднократно пытались сбить “Герани” из автоматов, но время уже доказало бесполезность подобных попыток.

В Одессе сообщили, что ракетой “Оникс” поражен один из важных объектов, но уточнений этой информации не последовало.

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