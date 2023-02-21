Согласно новому отчету норвежской разведки (NIS), в этом году Россия демонстрирует усиление своего военного присутствия в Баренцевом море и Атлантическом океане, о чем свидетельствует удлинение периода развертывания российских подводных лодок. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Норвежская разведывательная служба опубликовала свой ежегодный отчет, в котором отмечается, что Россия придает все большее значение своему Северному флоту для обеспечения регионального сдерживания.

«Военно-морские силы Северного флота продолжат проводить плановые учения флота, а также ведут более длительное патрулирование подводных лодок в Баренцевом море и в Атлантическом океане. Поставка новых бесшумных многоцелевых подводных лодок увеличивает возможности российского флота», – говорится в сообщении NIS.

Согласно данным отчета Международного института стратегических исследований (IISS) от 2023 года, в состав Северного флота – самого мощного в составе ВМФ России – входят 26 подводных лодок, 10 боевых надводных кораблей, 16 патрульных и береговых кораблей, 8 кораблей противоминной и противоторпедной обороны, 8 десантных платформ, а также истребители, противолодочная авиация и средства ПВО.

Минобороны России ранее сообщало, что в составе Северного флота числится шесть подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), одна пребывает в ремонте, а еще три находятся в постройке. По данным российского военного ведомства, есть также четыре подводных лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК), плюс три строятся.

Павел Лузин, приглашенный научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Университета Тафтса, отметил, что Россия серьезно переосмысливает свою военно-морскую стратегию на фоне заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В изменившихся условиях «Балтийский флот в основном теряет свое значение, поэтому Москва попытается усилить Северный флот и будет искать способы асимметричного ответа НАТО», – сказал Лузин Defense News.

Что касается парка боевых самолетов Северного флота, то он, скорее всего, сохранит свою численность и будет действовать в обычном режиме, говорится в норвежском отчете. Между тем, поскольку российские стратегические бомбардировщики нередко задействуются для операций против Украины, NIS считает, что частота их полетов вблизи территории Норвегии, скорее всего, заметно снизится.

В октябре 2022 года в СМИ появились спутниковые фотографии, на которых видно семь самолетов Ту-160 и четыре самолета Ту-95 на российской авиабазе Оленегорск – примерно в 160 км от норвежской границы.

«Поскольку в настоящее время возрастает значение ядерного оружия и сил стратегического сдерживания, возрастает также и значение обороны Северным флотом военных баз на Кольском полуострове и других ключевых военных объектов России в арктическом регионе», – указывает отчет NIS.

В связи с этим моментом норвежского отчета в западных СМИ прозвучали множественные заявления, что Россия якобы стала широко оснащать ракетоносные корабли Северного флота ядерными боеголовками. Как уточняет Defense News, в отдельном недавнем дополнении к отчету норвежское разведывательное агентство пояснило, что «не предвидит каких-либо существенных изменений» в том, какими именно средствами Россия вооружает надводные корабли своего Северного флота.

Лузин по этому поводу отметил, что если Россия и предпримет усилия по дополнительному вооружению кораблей Северного флота ядерным оружием, то это будет сделано, вероятнее всего, с вводом в строй новых атомных подводных лодок типа «Борей» и «Ясень», а также линейного крейсера «Адмирал Нахимов» после его возвращения из ремонта.