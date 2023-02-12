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На пути к получению западных истребителей Киеву придется преодолеть немало препятствий, сообщает издание Newsweek.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, отмечают, что ни Великобритания, с которой на днях пытался договориться президент Украины Владимир Зеленский, ни другие страны еще не определились, какие именно самолеты отправят в Киев, если такое решение будет принято.

Британский премьер Риши Сунак выразил готовность организовать на территории Соединенного Королевства обучение украинских летчиков. Однако заявил, что эти тренировки займут много времени.

Одна из главных причин, по которой Запад продолжит тянуть время с решением по отправке на Украину истребителей – это страх перед тем, что Киев может задействовать самолеты для ударов по российской территории. Это неизбежно приведет к прямому противостоянию РФ и НАТО, что совсем не устраивает Альянс.

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