Соединенные Штаты не станут поддерживать стремление президента Украины Зеленского напасть на Крым. Они отлично понимают, что ответом на такую поддержку вполне может стать ядерный удар, пишет издание Newsweek.

«Ни одна земля в чужой стране не стоит возможного обмена ядерным оружием с крупнейшей ядерной державой мира или эскалации, которая может втянуть США и НАТО в прямую конфронтацию с Россией», – уверен автор публикации Дэниел ДеПетрис.

Он добавил, что заявления президента США Джо Байдена и генсека Североатлантического альянса о поддержке подобных действий Украины – это не более чем провокация и попытка поднять боевой дух солдат ВСУ. На деле же они просто не станут предоставлять Киеву оружейные системы для атаки на Крым.