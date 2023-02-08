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Западные тяжёлые танки могут оказаться не так эффективны на Украине, как это видится командованию ВСУ. Одна из главных проблем – вес американских танков Abrams. Об этом пишет издание Newsweek – передаёт “Военное обозрение”.

Журналисты Newsweek указывают, что вес одного “абрамса” может доходить до 70 тонн. При этом многие мосты на Украине просто не рассчитаны на такой вес техники. К примеру, тот же советский танк Т-72 весит в полтора раза меньше.

Избыточная нагрузка на мосты, считают авторы публикации, сильно ограничит передвижение тяжёлых танков – ВСУ будут вынужденно использовать лишь некоторые дороги и переправы.

В то же время логистические решения украинских войск может выявить российская разведка, а артиллерия ВС РФ в этом случае уделит пристальное внимание именно тем дорогам, по которым будут передвигаться западные танки. Это в итоге и сделает их не особо эффективным оружием.

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