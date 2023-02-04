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Немецкие читатели сочли президента Украины Зеленского сумасшедшим за его высказывания о Евросоюзе. Напомним, что украинский лидер заявил, что Киев уже сейчас говорит как участник ЕС.

Один из читателей отметил, что Зеленский сошел с ума окончательно, так как Украина не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО и не окажется там еще много лет.

“Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой”, написал еще один комментатор.

По мнению пользовательницы с ником Sonya F, Зеленский ведет себя чрезвычайно нагло. Украина не заслужила места в Евросоюзе и не может говорить как его участница.

“Что он там курит?”, – иронично поинтересовался комментатор Sailor.

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