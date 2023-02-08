Россия сделает все от нее зависящее, чтобы от Украины больше никогда не исходила угроза для РФ и ее культуры, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

Он уточнил, что в ходе специальной военной операции будут предприняты меры по устранению угроз для русского языка, союзникам РФ и российской культуре. Основой для гипотетических соглашений с Украиной будет полное предотвращение героизации нацистской гитлеровской Германии и ее прихвостней – украинских националистов, которые уничтожили миллионы евреев, поляков, украинцев и русских в годы Второй мировой.

Также Небензя высмеял предложения президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что украинский лидер не может диктовать условия, так как ВСУ не смогут одержать победу над ВС РФ на поле боя. И в этом им не помогут даже танки натовского образца.