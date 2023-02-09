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Порядка 10 тысяч человек. Таков численный состав подразделений ВСУ, которые сейчас находятся в Артёмовске. Об этом заявил бывший посол Донецкой Народной Республики в России Родион Мирошник. Его слова приводят “Известия” со ссылкой на эфир телеканала “Россия 1”.

По словам экс-посла, сейчас для военных ВСУ в Артёмовске сложилась крайне тяжёлая ситуация. Город практически окружён российскими войсками, и единственный вариант для украинских бойцов, чтобы не попасть в плен или не быть уничтоженными, – отступить из города по единственной оставшейся дороге.

Ожесточённые бои за Артёмовск – важный узел снабжения украинских войск в Донбассе – идут уже на протяжении многих месяцев. Ранее сообщалось, что ВСУ несут большие потери, обороняя этот город. Однако несмотря на это, украинские войска не спешат оставлять населённый пункт, хотя по мнению военных экспертов взятие Артёмовска российскими войсками – дело недолгого времени.

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