Североатлантический альянс намерен уже к осени принять в свои ряды Швецию и Финляндию, а уже сейчас повысить нагрузку на военно-промышленный комплекс, чтобы увеличить объем производства боеприпасов, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он прокомментировал встречу министров обороны блока в формате “Рамштайн”, на которой было принято решение специально для Украины увеличить производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Также главы военных ведомств утвердили руководство по стратегическому оборонному планированию. Оно, по мнению Столтенберга, позволит Альянсу находиться в готовности к отражению гипотетических новых угроз.

Из других решений можно отметить дополнительную поддержку Боснии и Герцеговины, а также усиление охраны подводной инфраструктуры, связанное со взрывами на газопроводах “Северный поток”.