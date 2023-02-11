Российские ВС частично освободили населенный пункт Гряниковка на Купянском направлении, вынудив боевиков ВСУ спасаться бегством. Противник в панике уходит на другой берег Северского Донца, не выдерживая натиска подразделений ВС РФ, пишет портал “Русская весна”.

Наступление на Купянском направлении ведет группировка “Запад”, которая активно задействует крупнокалиберную артиллерию. Это дает возможность подавлять любые попытки противника к сопротивлению. ВСУ отходят к расположенной неподалеку Масютовке, однако и этот населенный пункт является одной из целей ВС РФ.

Помимо интенсивных артиллерийских обстрелов, российские войска активно задействуют штурмовые группы, которые вступают с врагом в ближний бой и эффективно выбивают его с занятых ранее позиций.