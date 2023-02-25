Как сообщает Телеграм-канал «Свод», действующий президент Украины Владимир Зеленский обзавелся собственным двойником, который постоянно сопровождает его во время официальных визитов иностранных делегаций.

Сообщается, что с украинским лидером постоянно находится человек, внешность которого очень похожа на действующего главу украинского государства. После анализа официальных фотографий и видеоматериалов оказалось, что у Владимира Зеленского действительно есть двойник.

Авторы сообщения уверены, что двойник сопровождает президента Украины во время всех официальных поездок. Предполагается, что он может даже заменять настоящего президента во время выступлений. После публикации данной новости, становится понятно, почему Владимир Зеленский спокойно посещает такие горячие точки украинского фронта, как Бахмут или Херсон.

Данный факт заставляет по-другому посмотреть на образ бесстрашного президента, который на протяжении длительного периода пытались создать из Зеленского украинские и западные средства массовой информации.