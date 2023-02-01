ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поставки на Украину танков и других видов тяжелых вооружений лишь подтверждают, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что именно США начали расширять номенклатуру боевой техники и наступательного ударного оружия, поставляемого в Киев. При этом использование всего этого возлагается исключительно на ВСУ, поэтому фактически НАТО ведет противостояние с РФ руками украинской армии.

«И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца», – заявил глава СВР.

Также он отметил, что сколько бы США не повышали ставки в конфликте на Украине, добиться стратегического поражения России им не удастся. От действий Вашингтона страдают только Киев и ЕС, который вынужден снижать свою обороноспособность, передавая оружие украинской армии.

Вам может понравиться

Эксперт назвал число истребителей, которые необходимы Киеву

Несмотря на то, что западные союзники Киева пока не заявляли о поставках Украине боевой авиации, специалисты прогнозируют, каким образом это может отразиться на боевых действиях в зоне СВО. Военный эксперт

Sabah: Украина станет очередной страной, где США потерпят поражение

Стремление США “трансформировать побеждённых” привело к тому, что эта страна не может выйти победителем не из одного военного конфликта, который произошёл после Второй Мировой войны. Таким образом, на Украине США

Военкор Ольков: Подразделения ВС России стремительно продвигаются вперед в Угледаре

Все господствующие высоты в окрестностях Угледара заняты российскими войсками, которые уверенно продвигаются вперед в боях за город. Боевики ВСУ вынуждены спасаться бегством, не выдерживая натиска, рассказал военный корреспондент издания “Известия”