Поставки на Украину танков и других видов тяжелых вооружений лишь подтверждают, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что именно США начали расширять номенклатуру боевой техники и наступательного ударного оружия, поставляемого в Киев. При этом использование всего этого возлагается исключительно на ВСУ, поэтому фактически НАТО ведет противостояние с РФ руками украинской армии.

«И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца», – заявил глава СВР.

Также он отметил, что сколько бы США не повышали ставки в конфликте на Украине, добиться стратегического поражения России им не удастся. От действий Вашингтона страдают только Киев и ЕС, который вынужден снижать свою обороноспособность, передавая оружие украинской армии.