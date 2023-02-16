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Портал «Русская весна» рассказал подробности о ночном ударе ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. Военные корреспонденты напомнили, что для него задействовались дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

Во Львове после удара до сих пор тушат пожар, причем какой именно объект стал целью крылатой ракеты, до сих пор не сообщается.

В Кременчуге в результате атаки поражена предположительно местная ТЭЦ, которая вышла из строя. На объекте также возник пожар, на месте работают экстренные службы. Отмечается отключение электроэнергии.

В Кировоградской области в Кропивницком районе ракета также поразила местную ТЭЦ.

Напомним, что удары по энергетической инфраструктуре Украины продолжаются с 10 октября прошлого года. Они выводят из строя электростанции, из-за чего закрываются многие предприятия военно-промышленного комплекса, а также парализуют движение железнодорожного транспорта, доставляющего в зону СВО оружие, боеприпасы и личный состав.

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