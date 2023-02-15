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Над территорией Одессы и Одесской области появилось сразу несколько аэростатов. Они аналогичны воздушным шарам, которые днем летали над Киевом.

Напомним, что спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что появление “шариков” – это попытка вскрыть позиции украинских средств ПВО. Аэростаты ведут наблюдение с большой высоты, вынуждают боевиков украинской армии активировать зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции.

Не исключен и вариант с обстрелом зондов, на который противник может совершенно бессмысленно использовать десятки дорогостоящих ракет.

Напомним, 3 февраля воздушный шар появился над Соединенными Штатами. Через день было принято решение его сбить, для чего использовалась ракета “воздух-воздух”, выпущенная истребителем F-22. После этого шарообразные неопознанные объекты стали появляться не только над Северной Америкой, но и над Европой.

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