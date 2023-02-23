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Украинский самолет Су-25 летел обстреливать Новую Каховку, но попал под удар ВС РФ. Сбили его из переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» около полудня 22 февраля, сообщает РИА Новости.

Источники сообщили, что самолет получил серьезные повреждения и рухнул на землю, экипаж погиб. При этом ВСУ даже не отправили на поиски летчиков своих боевиков.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ дважды обстреливали Новую Каховку из артиллерийского вооружения.

Напомним, что после отхода российских ВС из Херсона на левый берег Днепра линия соприкосновения проходит по реке. Однако исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо недавно заявил, что совсем скоро ВС РФ вновь будут на правобережье и восстановят контроль над Херсоном и другими населенными пунктами.

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