Бойцы Западного военного округа эффективно применяют контрбатарейные РЛС «Зоопарк», которые с безопасного расстояния обнаруживают летящие вражеские снаряды или мины. Вся информация об этих боезарядах выводится на дисплей, рассказал изданию «Известия» начальник радиолокационной станции.

Комплекс «Зоопарк» в течение нескольких секунд производит сложные расчеты и указывает координаты места, из которого противник нанес удар. Это дает возможность с помощью артиллерийской установки, миномета или РСЗО провести ответную атаку.

Военный рассказал, что задействовал комплекс в ходе боевых действий под Изюмом. Там удавалось определять местоположение операторов дронов с гранатами, реактивных систем залпового огня HIMARS и другие видов вооружений, используемых Киевом. Расчеты занимают не более двух секунд, после чего координаты передаются подразделениям РСЗО, атакующим вскрытые вражеские позиции.