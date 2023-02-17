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Американские ученые пришли к выводу, что бактерия под названием Leptospirillum ferriphilum, которая обитает на Земле и питается металлом, способна «съесть» за трое суток обычный железный гвоздь.

Эти бактерии находятся под землей, средой их обитания является раствор серной кислоты. Живут они при внешней температуре, которая доходит до 50 градусов. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты из США выявили два вида таких микроорганизмов, которые в ходе своей жизнедеятельности поедают и полностью перерабатывают марганец. Эти бактерии способны бороться с излишней металлической пылью, которая вымывается из шахт при помощи сточных вод. Поэтому такими микроорганизмами вполне можно заменить химикаты, наносящие вред окружающей среде.

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