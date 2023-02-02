Немецкие СМИ опубликовали паническое заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о “жестком наступлении” ВС РФ в зоне СВО в марте текущего года.

Глава правительства Польши заявил, что “точно знает” о грядущем наступлении, которое состоится сразу же после возникновения нормальных погодных условий.

Сейчас, по его словам, “почва слишком мягкая”, поэтому ВС РФ якобы не могут задействовать тяжелую бронетехнику. Именно поэтому, считает Моравецкий, они и не начинают наступление.

Напомним, что Киев и Запад несколько месяцев подряд безостановочно говорят об атаке, которую якобы планирует Россия. При этом они не упоминают ни сроков, ни направления, на котором может начаться это самое “жесткое наступление”.