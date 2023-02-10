Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Источники в Минобороны страны заявляют о бомбардировщиках Ту-95, которые поднялись в воздух и уже выпустили ракеты.

Глава Одесской областной администрации Марченко подтвердил пуск боезарядов российскими бомбардировщиками, призвал жителей региона немедленно спускаться в укрытия и предрек продолжительную воздушную тревогу.

Информацию о ракетах озвучил и николаевский губернатор Виталий Ким, заявивший, что ожидается пуск не менее 20 боезарядов.

Напомним, что ночью ВС РФ задействовали дроны-камикадзе для ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровске, Харьковской области, под Кривым Рогом.