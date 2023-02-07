ВСУ должны уничтожить “объекты” в России, которые представляют непосредственную опасность для Украины. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов. Его слова приводит РИА “Новости”.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства Reuters об ударах по территории России, Данилов подчеркнул, что ВСУ могут наносить их как с помощью западного вооружения, так и из того, что было произведено на Украине. При этом секретарь СНБО сделал уточнение, что речь идёт об объектах, которые наносят ущерб стране.

На этом фоне выделяются заявления ещё одного высокопоставленного украинского чиновника, советника Офиса президента Зеленского Михаила Подоляка. Тот ранее отмечал, что Украина не наносит удары по территории России, а вооружение, которое передал Запад, используется исключительно для обороны. Впрочем, и он как-то не исключал, что Киев оставляет за собой право нанести удары по Москве или по Екатеринбургу.