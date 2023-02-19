Очередное свидетельство того, как украинское командование «ценит» своих солдат, показал портал «Русская весна». Он опубликовал фотоматериалы группировки ВС РФ «Отважные», которые на позициях ВСУ обнаружили десятки трупов боевиков под снегом.

Судя по всему, тела находятся там довольно длительное время. Эвакуировать их никто даже не пытался, так как это не выгодно руководству Украины. Ему гораздо удобнее рассказывать родственникам погибших истории о том, что бойцы пропали без вести и найти их сейчас не представляется возможным.

Напомним, ранее военный корреспондент Александр Коц показывал столь же жуткие кадры из Артемовска. Окрестности города, за который продолжаются ожесточенные бои, усеяны трупами украинских боевиков, причем вывозить их никто не собирается.