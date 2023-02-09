Американскими учеными из Гринвича были обнаружены окаменелые останки пингвина на пляже в Новой Зеландии. Сообщается, что найденные окаменелости принадлежали крупнейшему виду пингвинов, которые когда-либо жили на нашей планете. Свое исследование специалисты опубликовали в научном издании Journal of Paleontology.

Согласно заявлению ученых, найденные останки свидетельствуют о том, что на Земле жили невероятно крупные пингвины. Окаменелости специалисты отнесли к новому виду пингвинов Kumimanu fordycein. На данный момент ученым еще не удавалось обнаружить более крупного пингвина из когда-либо обитавших на планете.

По данным специалистов, найденные останки принадлежат пингвину, который при жизни имел вес примерно 154 килограмма. Жил на Земле он около 50 миллионов лет тому назад. Как и все представители своего вида, этот пингвин не имел способности летать. Но, по словам ученых, он мог гораздо лучше нырять, нежели его современные сородичи и дольше поддерживать температуру своего тела в экстремальных условиях.