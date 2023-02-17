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Украинские военные задействовали тактику роя дронов на Купянском направлении. Они запустили сразу несколько беспилотников по позициям ВС РФ, но нанести серьезный вред российским военным не удалось.

На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, что беспилотники изготовлены кустарным способом. Это именно ударные дроны, которые могут сбрасывать взрывные устройства. Российские бойцы своевременно обнаружили попытку атаки роем самодельных БПЛА и сумели перехватить шесть аппаратов.

Сообщается, что пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Напомним, что ВС РФ освободили населенный пункт Гряниковка и придвинулись вплотную к Купянску. Украинские ВС пытаются наскоро превратить город в крепость.

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